1/24 талера 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1828 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3552 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 120 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2020.

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