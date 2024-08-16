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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/24 талера 1828 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/24 талера 1828 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1828 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3552 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 120 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2020.

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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Heritage - November 30, 2017
Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Heritage - November 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Spink - March 29, 2006
Продавец Spink
Дата 29 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Spink - November 24, 2004
Продавец Spink
Дата 24 ноября 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1828 B на аукционе Spink - July 22, 2003
Продавец Spink
Дата 22 июля 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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