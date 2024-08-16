Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1828 года B (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/24 талера
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1828 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3552 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 120 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2020.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 ноября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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