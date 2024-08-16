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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1828 B
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
5 талеров 1828 B
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 36

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1828
Средняя цена 110 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
2/3 талера 1828 C
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2/3 талера 1828 B
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/24 талера 1828 B
Средняя цена 75 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1828 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1828 C
Средняя цена 20 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1828 C
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1828 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
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