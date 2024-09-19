Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1828 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 18,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1828 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 60 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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