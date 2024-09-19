1 пфенниг 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1828 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 60 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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