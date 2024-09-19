Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1828 года B - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1828 года B - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 18,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1828 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 60 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1828 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1828 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск