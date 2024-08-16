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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Медные монеты 1 пфенниг Георга IV - Ганновер

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1 пфенниг 1821-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 C 0 01822 C 0 31823 C 0 11824 C 0 11825 C 0 31826 C 0 01826 B 0 31827 C 0 31828 C 0 11828 B 0 81829 B 0 41829 C 0 01830 B 0 01830 C 0 0
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