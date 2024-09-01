1 пфенниг 1825 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

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