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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1825 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1825 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1825 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 18,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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  • KM NUMIS (2)
  • Russiancoin (1)
Ганновер 1 пфенниг 1825 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1825 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ганновер 1 пфенниг 1825 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1825 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1825 C на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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