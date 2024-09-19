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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1825 B
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
5 талеров 1825 B
Средняя цена 650 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1825
Средняя цена 100 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2/3 талера 1825 C
Средняя цена 150 $
Продажи
0 27

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1825 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 штюбера 1825
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1825 C
Средняя цена 4 $
Продажи
0 3
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