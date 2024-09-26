2/3 талера 1825 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1825 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33862 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

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