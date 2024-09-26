Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1825 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1825 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33862 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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