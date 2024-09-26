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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1825 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1825 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1825 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1825 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33862 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 110 CHF
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе CNG - March 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Heritage - September 9, 2019
Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Heritage - April 16, 2014
Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1825 C на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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