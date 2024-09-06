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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/4 штюбера 1825 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/4 штюбера 1825 года - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/4 штюбера 1825 года - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/4 штюбера
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/4 штюбера 1825 года. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Ганновер 1/4 штюбера 1825 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/4 штюбера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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