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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Медные монеты 1/4 штюбера Георга IV - Ганновер

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1/4 штюбера 1823-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1823 0 141824 0 11825 0 1
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