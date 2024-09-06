Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/4 штюбера 1824 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/4 штюбера
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/4 штюбера 1824 года. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
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