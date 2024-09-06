Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/4 штюбера 1824 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/4 штюбера 1824 года - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/4 штюбера 1824 года - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/4 штюбера
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/4 штюбера 1824 года. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Karbownik (1)
Ганновер 1/4 штюбера 1824 на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Ганновер 1/4 штюбера 1824 на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/4 штюбера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1824 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 1/4 штюбера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск