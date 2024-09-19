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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1824 B
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Дукат 1824 C
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1824
Средняя цена 90 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2/3 талера 1824 C
Средняя цена 140 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/12 талера 1824 L.B.
Средняя цена 95 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1824 C
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/4 штюбера 1824
Средняя цена 3 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1824 C
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
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