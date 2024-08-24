2/3 талера 1824 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1824 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

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