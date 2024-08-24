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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1824 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1824 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1824 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1824 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Gärtner - October 24, 2015
Продавец Gärtner
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Gärtner - February 25, 2015
Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1824 C на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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