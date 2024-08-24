Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1824 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1824 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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