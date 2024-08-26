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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1824 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1824 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1824 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 650 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Niemczyk - September 26, 2021
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Niemczyk - September 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1824 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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