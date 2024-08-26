Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1824 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 650 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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