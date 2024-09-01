1/12 талера 1824 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1824 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

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