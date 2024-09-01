Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1824 года L.B. (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/12 талера
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1824 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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