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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1824 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/12 талера 1824 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/12 талера 1824 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1824 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
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Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1824 L.B. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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