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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Дукат 1824 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - Дукат 1824 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - Дукат 1824 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1824 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4863 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • London Coin Galleries (1)
  • Möller (1)
Ганновер Дукат 1824 C на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
2092 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Ганновер Дукат 1824 C на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Ганновер Дукат 1824 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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