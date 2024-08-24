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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты Дукат Георга IV - Ганновер

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Дукат 1821-1827

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 C 0 61824 C 0 31827 C 0 7
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