Дукат 1827 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1827 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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