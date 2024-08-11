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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Дукат 1827 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - Дукат 1827 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - Дукат 1827 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1827 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Дукат 1827 C на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3473 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Ганновер Дукат 1827 C на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3165 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Ганновер Дукат 1827 C на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Дукат 1827 C на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер Дукат 1827 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Дукат 1827 C на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Дукат 1827 C на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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