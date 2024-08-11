Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Дукат 1827 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал Дукат
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1827 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3473 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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