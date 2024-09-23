Дукат 1821 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1821 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4222 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2009.

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