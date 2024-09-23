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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Дукат 1821 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - Дукат 1821 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - Дукат 1821 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1821 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4222 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2009.

Сохранность
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  • Leu (1)
Ганновер Дукат 1821 C на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
5382 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Ганновер Дукат 1821 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
4046 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Ганновер Дукат 1821 C на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Дукат 1821 C на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Дукат 1821 C на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность XF
Цена
Ганновер Дукат 1821 C на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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