Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Дукат 1821 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал Дукат
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1821 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4222 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2009.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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