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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1821 B
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 талеров 1821 B
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
5 талеров 1821 C
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1821 C
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1821 B
Средняя цена 630 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1821
Средняя цена 130 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
16 грошей 1821
Средняя цена 170 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/6 талера 1821 B
Средняя цена 120 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1821 L.B.
Средняя цена 70 $
Продажи
0 20

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821 C
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1821 C
Средняя цена
Продажи
0 0
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