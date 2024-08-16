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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1821 года B "Тип 1821-1830" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 5 талеров 1821 года B "Тип 1821-1830" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 5 талеров 1821 года B "Тип 1821-1830" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1821 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4853 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
905 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Heritage - August 29, 2019
Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Heritage - August 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Stack's - December 15, 2004
Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Stack's - December 15, 2004
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность UNC PL
Цена
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Ганновер 5 талеров 1821 B на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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