Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1821 года B "Тип 1821-1830" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 5 талеров
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1821 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4853 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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