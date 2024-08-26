Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1821 года "Тип 1820-1821" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1821 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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