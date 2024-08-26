Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1821 года "Тип 1820-1821" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1821 года "Тип 1820-1821" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1821 года "Тип 1820-1821" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1821 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (4)
  • Heritage (1)
  • Höhn (4)
  • Kroha (1)
  • Künker (5)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Reinhard Fischer (5)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (6)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1821 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 16 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск