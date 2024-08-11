Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1821 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1821 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3338 проданному на аукционе Auction World за 66000 JPY. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 45500 JPY
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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