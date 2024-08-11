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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1821 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1821 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1821 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1821 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3338 проданному на аукционе Auction World за 66000 JPY. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 45500 JPY
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Heritage - July 14, 2016
Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе Heritage - July 14, 2016
Продавец Heritage
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1821 на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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