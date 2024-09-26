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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1821 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1821 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 3 мариенгроша 1821 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1821 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 700 CZK
Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Heritage - September 1, 2016
Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Heritage - September 1, 2016
Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1821 L.B. на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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