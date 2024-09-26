Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1821 года L.B. (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1821 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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