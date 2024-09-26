3 мариенгроша 1821 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1821 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность UNC (3) AU (11) XF (5) VF (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)