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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 3 мариенгроша Георга IV - Ганновер

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3 мариенгроша 1820-1821

Год Знак Описание Продажи Продажи
1820 L.B. 0 71821 L.B. 0 20
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