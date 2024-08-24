3 мариенгроша 1820 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1820 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

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