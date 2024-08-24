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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1820 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1820 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 3 мариенгроша 1820 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1820
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1820 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 380 CZK
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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