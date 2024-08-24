Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1820 года L.B. (Ганновер, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1820
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1820 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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