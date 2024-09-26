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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1820 года

Серебряные монеты (Георг III)

Аверс
Реверс
16 грошей 1820 BRITANNIARUM
Средняя цена 580 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
16 грошей 1820 BRITAN & HANNOV REX
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1820 L.A.B.
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1820 L.B.
Средняя цена 65 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты (Георг IV)

Аверс
Реверс
16 грошей 1820
Средняя цена 150 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
16 грошей 1820
Средняя цена 160 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
16 грошей 1820
Средняя цена 130 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1820 L.B.
Средняя цена 90 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1820 C
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
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