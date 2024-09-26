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1820
Монеты Ганновера 1820 года
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Серебряные монеты (Георг III)
16 грошей 1820
BRITANNIARUM
Средняя цена
580 $
Продажи
0
37
16 грошей 1820
BRITAN & HANNOV REX
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
5
3 мариенгроша 1820 L.A.B.
Средняя цена
55 $
Продажи
0
1
3 мариенгроша 1820 L.B.
Средняя цена
65 $
Продажи
0
24
Серебряные монеты (Георг IV)
16 грошей 1820
Средняя цена
150 $
Продажи
0
36
16 грошей 1820
Средняя цена
160 $
Продажи
0
13
16 грошей 1820
Средняя цена
130 $
Продажи
0
59
3 мариенгроша 1820 L.B.
Средняя цена
90 $
Продажи
0
7
Медные монеты
1 пфенниг 1820 C
Средняя цена
50 $
Продажи
0
3
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Период
1813-1866
Категория
Зактрыть
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Ганновер
Период
1813-1866
Георг III
1813-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Эрнст Август
1837-1851
Георг V
1851-1866
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