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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1820 года "Тип 1820-1821" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1820 года "Тип 1820-1821" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1820 года "Тип 1820-1821" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1820
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 180 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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