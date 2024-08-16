Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1820 года "Тип 1820-1821" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1820
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 180 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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