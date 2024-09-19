Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1820 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1820
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2010 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 10 марта 2003.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
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Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
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