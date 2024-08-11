Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1820 года. BRITANNIARUM (Ганновер, Георг III)
Разновидность: BRITANNIARUM
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 16 грошей
- Год 1820
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. BRITANNIARUM. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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