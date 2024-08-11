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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1820 года. BRITANNIARUM (Ганновер, Георг III)

Разновидность: BRITANNIARUM

Аверс монеты - 16 грошей 1820 года BRITANNIARUM - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 16 грошей 1820 года BRITANNIARUM - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. BRITANNIARUM. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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