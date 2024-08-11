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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Каталог монет Георга III (1813-1820)

Всего добавлено монет: 51

Период чеканки Георга III
Каталог монет Георг III 1813-1820
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Монеты Георга III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
2/3 талера 1814 C
 Серебро $130 - 0 232Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
16 грошей 1820. BRITAN & HANNOV REX
 Серебро $1,100 - 0 5Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
5 талеров 1813 T.W.
 Золото $1,200 $3,900 0 111Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
2 1/2 талера 1814 C.H.H.
 Золото $1,200 - 0 36Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1817 H
 Серебро $85 - 0 16Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 H. Золото
 Золото $1,700 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
16 грошей 1820. BRITANNIARUM
 Серебро $580 - 0 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
10 талеров 1813 C.H.H.
 Золото $24,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1/12 талера 1816 C
 Серебро $55 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
5 талеров 1814 T.W.
 Золото $970 - 1 51Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1817 C
 Медь $35 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
5 талеров 1814 C
 Золото $9,700 - 0 18Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1814 C
 Серебро $160 - 0 15Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1/24 талера 1817 H
 Серебро $60 - 0 22Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
2/3 талера 1813 C
 Серебро $200 - 0 18Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
2 пфеннига 1818 C
 Медь $20 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
2 пфеннига 1817 C
 Медь $20 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1818 C. Золото
 Золото $2,400 - 0 8Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
5 талеров 1815 T.W.
 Золото $1,200 - 0 40Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1817 C.H.H.
 Серебро $75 - 0 11Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
5 талеров 1813 T.W.. Медь
 Медь $190 $10,000 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1820 C
 Медь $50 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
Пробные 2/3 талера 1813
 Серебро $2,700 $2,900 0 18Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1815 H
 Серебро $190 - 0 11Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1815 C
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 H
 Медь $80 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1818 C.H.H.
 Серебро $40 - 1 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1819 L.A.B.
 Серебро $110 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1/12 талера 1815 C
 Серебро $110 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
5 талеров 1814 C. Серебро
 Серебро $350 - 0 12Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
10 талеров 1814 C.H.H.
 Золото $3,100 - 0 33Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1820 L.B.
 Серебро $65 - 0 24Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1816 H
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1820 L.A.B.
 Серебро $55 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1817 H
 Серебро $95 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 C
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 C
 Медь $55 - 0 8Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1/24 талера 1814 C
 Серебро $50 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1819 L.B.
 Серебро $85 - 0 12Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1818 C
 Медь $15 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1/12 талера 1814 C
 Серебро $300 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1816 C.H.H.
 Серебро $60 - 0 8Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
Дукат 1815 C
 Золото $3,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1816 H
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1818 H
 Серебро $50 - 0 6Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1819 C
 Медь $9 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
5 талеров 1815 C
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1816 H
 Серебро $110 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
Дукат 1818 C
 Золото $3,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1814 C
 Серебро $75 - 0 7
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