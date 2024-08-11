Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Каталог монет Георга III (1813-1820)
Всего добавлено монет: 51
Каталог монет Георг III 1813-1820
Монеты Георга III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $130 - 0 232
Ганновер, Георг III
2/3 талера 1814 C
Серебро $1,100 - 0 5
Ганновер, Георг III
16 грошей 1820. BRITAN & HANNOV REX
Золото $1,200 $3,900 0 111
Ганновер, Георг III
5 талеров 1813 T.W.
Золото $1,200 - 0 36
Ганновер, Георг III
2 1/2 талера 1814 C.H.H.
Серебро $85 - 0 16
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1817 H
Золото $1,700 - 0 7
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 H. Золото
Серебро $580 - 0 37
Ганновер, Георг III
16 грошей 1820. BRITANNIARUM
Золото $24,000 - 0 1
Ганновер, Георг III
10 талеров 1813 C.H.H.
Серебро $55 - 0 10
Ганновер, Георг III
1/12 талера 1816 C
Золото $970 - 1 51
Ганновер, Георг III
5 талеров 1814 T.W.
Медь $35 - 0 1
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1817 C
Золото $9,700 - 0 18
Ганновер, Георг III
5 талеров 1814 C
Серебро $160 - 0 15
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1814 C
Серебро $60 - 0 22
Ганновер, Георг III
1/24 талера 1817 H
Серебро $200 - 0 18
Ганновер, Георг III
2/3 талера 1813 C
Медь $20 - 0 2
Ганновер, Георг III
2 пфеннига 1818 C
Медь $20 - 0 2
Ганновер, Георг III
2 пфеннига 1817 C
Золото $2,400 - 0 8
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1818 C. Золото
Золото $1,200 - 0 40
Ганновер, Георг III
5 талеров 1815 T.W.
Серебро $75 - 0 11
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1817 C.H.H.
Медь $190 $10,000 0 3
Ганновер, Георг III
5 талеров 1813 T.W.. Медь
Медь $50 - 0 3
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1820 C
Серебро $2,700 $2,900 0 18
Ганновер, Георг III
Пробные 2/3 талера 1813
Серебро $190 - 0 11
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1815 H
Серебро - - 0 0
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1815 C
Медь $80 - 0 3
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 H
Серебро $40 - 1 37
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1818 C.H.H.
Серебро $110 - 0 7
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1819 L.A.B.
Серебро $110 - 0 2
Ганновер, Георг III
1/12 талера 1815 C
Серебро $350 - 0 12
Ганновер, Георг III
5 талеров 1814 C. Серебро
Золото $3,100 - 0 33
Ганновер, Георг III
10 талеров 1814 C.H.H.
Серебро $65 - 0 24
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1820 L.B.
Серебро - - 0 0
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1816 H
Серебро $55 - 0 1
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1820 L.A.B.
Серебро $95 - 0 10
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1817 H
Медь - - 0 0
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 C
Медь $55 - 0 8
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1814 C
Серебро $50 - 0 7
Ганновер, Георг III
1/24 талера 1814 C
Серебро $85 - 0 12
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1819 L.B.
Медь $15 - 0 1
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1818 C
Серебро $300 - 0 3
Ганновер, Георг III
1/12 талера 1814 C
Серебро $60 - 0 8
Ганновер, Георг III
3 мариенгроша 1816 C.H.H.
Золото $3,000 - 0 9
Ганновер, Георг III
Дукат 1815 C
Серебро - - 0 0
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1816 H
Серебро $50 - 0 6
Ганновер, Георг III
Мариенгрош 1818 H
Медь $9 - 0 2
Ганновер, Георг III
1 пфенниг 1819 C
Золото - - 0 0
Ганновер, Георг III
5 талеров 1815 C
Серебро $110 - 0 1
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1816 H
Золото $3,300 - 0 2
Ганновер, Георг III
Дукат 1818 C
Серебро $75 - 0 7
Ганновер, Георг III
4 пфеннига 1814 C
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