Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Дукат 1815 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал Дукат
- Год 1815
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1815 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4841 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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