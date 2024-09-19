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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Дукат 1815 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - Дукат 1815 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - Дукат 1815 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал Дукат
  • Год 1815
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1815 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4841 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Leu (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2555 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2117 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Дукат 1815 C на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Дукат 1815 C на аукционе Leu - October 24, 1999
Продавец Leu
Дата 24 октября 1999
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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