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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты Дукат Георга III - Ганновер

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Дукат 1815-1818

Год Знак Описание Продажи Продажи
1815 C 0 91818 C 0 2
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