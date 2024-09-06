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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1815 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1815 T.W.
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 талеров 1815 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1815 C
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/12 талера 1815 C
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1815 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1815 H
Средняя цена 190 $
Продажи
0 11
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