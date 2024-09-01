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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1815 года T.W. "Тип 1813-1815" (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 5 талеров 1815 года T.W. "Тип 1813-1815" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 5 талеров 1815 года T.W. "Тип 1813-1815" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1815
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1815 года со знаком T.W.. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 97029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Bruun Rasmussen - April 28, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 5500 DKK
Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Stack's - January 19, 2023
Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Heritage - September 9, 2019
Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1815 T.W. на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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