Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1815 года T.W. "Тип 1813-1815" (Ганновер, Георг III)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 5 талеров
- Год 1815
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1815 года со знаком T.W.. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 97029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 30 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 5500 DKK
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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