Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1815 года C (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,06 - 1,24 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1815
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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