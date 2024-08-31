1/12 талера 1815 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1815 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

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