Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1815 года C (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1/12 талера
- Год 1815
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1815 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.
Сохранность
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- WAG (1)
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