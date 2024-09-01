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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 1/12 талера Георга III - Ганновер

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1/12 талера 1814-1816

Год Знак Описание Продажи Продажи
1814 C 0 31815 C 0 21816 C 0 10
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