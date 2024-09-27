1/12 талера 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1811 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.

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