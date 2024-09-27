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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1/12 талера 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1/12 талера 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1811 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Ганновер 1/12 талера 1814 C на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Ганновер 1/12 талера 1814 C на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Ганновер 1/12 талера 1814 C на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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