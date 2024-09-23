1/12 талера 1816 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1816 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность AU (1) XF (6) VF (3)