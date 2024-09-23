Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1816 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1/12 талера 1816 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1/12 талера 1816 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1816
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1816 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1816 C на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга III Монеты Ганновера 1816 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 1/12 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск