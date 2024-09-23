Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1816 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1/12 талера
- Год 1816
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1816 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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