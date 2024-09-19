Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1816 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/12 талера 1816 C
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1816 C.H.H.
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Мариенгрош 1816 H
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1816 H
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1816 H
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск