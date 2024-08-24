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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1816 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1816 года C.H.H. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 3 мариенгроша 1816 года C.H.H. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1816
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1816 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1816 C.H.H. на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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