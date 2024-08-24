Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1816 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1816
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1816 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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