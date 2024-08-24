3 мариенгроша 1816 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1816 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность AU (3) XF (5)