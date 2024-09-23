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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Мариенгрош 1816 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - Мариенгрош 1816 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - Мариенгрош 1816 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,35 - 1,48 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1816
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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