Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Мариенгрош 1816 года H (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,35 - 1,48 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал Мариенгрош
- Год 1816
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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