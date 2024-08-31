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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1816 года H "Тип 1816-1817" (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1816 года H "Тип 1816-1817" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 4 пфеннига 1816 года H "Тип 1816-1817" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1816
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1816 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6000 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Ганновер 4 пфеннига 1816 H на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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