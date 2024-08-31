Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1816 года H "Тип 1816-1817" (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,06 - 1,24 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1816
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1816 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6000 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.
Сохранность
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