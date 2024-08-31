4 пфеннига 1816 года H "Тип 1816-1817" (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1816 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6000 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

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