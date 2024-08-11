Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1815 года C "Тип 1814-1815" (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 5 талеров
- Год 1815
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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