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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1815 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1815 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 4 пфеннига 1815 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1815
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1815 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2118 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1815 H на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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