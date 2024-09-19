Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1815 года H (Ганновер, Георг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,06 - 1,24 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1815
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1815 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2118 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- Künker (2)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 пфеннига 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск