Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1818 года C (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1715 проданному на аукционе KM NUMIS за 340 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
Сохранность
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Где продать?
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