1 пфенниг 1818 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1715 проданному на аукционе KM NUMIS за 340 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

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