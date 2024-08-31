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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1818 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1818 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1818 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1715 проданному на аукционе KM NUMIS за 340 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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