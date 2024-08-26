Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты 2 1/2 талера Георга III - Ганновер

type-coin
type-coin

2 1/2 талера 1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1814 C.H.H. 0 36
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга III Все ганноверские монеты ганноверские монеты номиналом 2 1/2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск