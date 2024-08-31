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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1814 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1814 года C.H.H. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 2 1/2 талера 1814 года C.H.H. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1814 года со знаком C.H.H.. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3204 проданному на аукционе Auction World за 480000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Stack's - May 15, 2024
Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1118 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе CNG - January 10, 2024
Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Heritage - April 29, 2019
Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1814 C.H.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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