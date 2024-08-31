2 1/2 талера 1814 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1814 года со знаком C.H.H.. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3204 проданному на аукционе Auction World за 480000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

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