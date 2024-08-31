Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1814 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1814 года со знаком C.H.H.. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3204 проданному на аукционе Auction World за 480000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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