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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 2/3 талера Георга III - Ганновер

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2/3 талера 1813-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1813 C 0 181814 C 0 232
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