2/3 талера 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.

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