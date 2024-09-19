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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 2/3 талера 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 2/3 талера 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (232)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Wormser Auktionshaus - May 30, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1814 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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