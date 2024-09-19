Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1814 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 2/3 талера
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (232)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (4)
- Cayón (2)
- Coinhouse (1)
- Davissons Ltd. (1)
- Emporium Hamburg (13)
- Felzmann (3)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (5)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (10)
- Heritage (10)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (5)
- Höhn (16)
- iNumis (1)
- Jesús Vico (1)
- Katz (3)
- Kricheldorf (1)
- Künker (32)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (5)
- Münzen & Medaillen (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Naumann (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (3)
- Oslo Myntgalleri (2)
- Rare Coins (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (3)
- Russiancoin (3)
- Schulman (2)
- SINCONA (4)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (2)
- Spink (2)
- Stack's (2)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (24)
- TimeLine Auctions (3)
- UBS (5)
- WAG (28)
- WCN (3)
- Westfälische (3)
- Wójcicki (1)
- Wormser Auktionshaus (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 12
Где продать?
Для продажи 2/3 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск